Ротенберг о «Сочи»: «Не ошиблись с Гараниным. Результат придет»

Владелец «Сочи» оценил выступление команды в текущем сезоне.

После 10 туров южане занимают в таблице Мир 6-е место.

— Как оцените нынешний уровень ? Произошли большие изменения.

— Произошли, но мы стараемся молодых ребят подтягивать как можно больше. У нас хорошая академия в «Сочи», которая развивается. Поэтому мы сейчас заново строим команду. Я думаю, все будет хорошо.

— Прошла треть чемпионата — у вас есть уверенность, что не ошиблись с Гараниным? Он соответствует вашей концепции?

— Я считаю, что мы не ошиблись с Гараниным. Ребята за него тоже стараются играть. Он нашел контакт с футболистами — и с теми, кто уже был, и с новыми игроками. С молодыми он хорошо работает. Поэтому, думаю, результат придет.

— При этом в «Сочи» есть и возрастные футболисты — у многих из них истекают контракты. Вы говорили про ставку на молодых — правильно понимаю, что в следующем сезоне будут более серьезные перемены?

— Перемены будут по-любому. Мы, естественно, омолаживаем команду. Но ключевые игроки останутся, они должны составить костяк. Ведь молодежь, сами понимаете, нестабильна. Сегодня один сыграл хорошо, а завтра у него уже... Они должны набираться опыта, – сказал .