Вадим Гаранин: «Дай Бог, чтобы все это быстрее закончилось. Чтобы все жили в мире и счастье, играли в футбол, хоккей, ходили на концерты Пугачевой и Галкина»

Тренер призвал к наступлению мира и согласия.

«Очень сильно переживаем за обстановку вокруг. Очень много разговоров на эту тему. Я не хотел бы углубляться в эту ситуацию.

Сегодня я прочитал про Ивана Максимова, тренера молодежной сборной по хоккею с мячом: его вызвали повесткой в военкомат.

Когда в конце написали, что повестку увидела его мама и у нее инсульт случился… У меня слов нет. Мы за своих матерей переживаем, за тех ребят, которые там.

Дай Бог, чтобы все это быстрее закончилось. Чтобы все жили в мире и счастье.

Играли бы в футбол, приходили на футбол, играли в хоккей и хоккей с мячом, ходили на концерты Пугачевой и Галкина (Максим Галкин признан иноагентом на территории Российской Федерации – прим). Все бы получали удовольствие. Чтобы мир был и согласие.

Мы ждем этого. Наверное, это самая важная тема. Не наша игра с ЦСКА, хотя для нас она тоже важна. А вот...» – сказал старший тренер «Сочи».

Пятикратный чемпион мира по хоккею с мячом 49-летний Иван Максимов получил повестку: «Мама услышала, и ей стало плохо. Врачи сказали, что у нее инсульт»