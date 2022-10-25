«Реал» надеется убедить Крооса остаться еще на сезон и готов ждать его решения до последнего

«Реал» надеется, что сможет убедить не уходить из клуба летом.

Как пишет Marca, мадридский клуб уже строит планы на следующий сезон и рассматривает сценарий, при котором Крооса не будет в команде. Несмотря на это, все в «Реале» работают над тем, чтобы убедить Тони продлить контракт еще на сезон.

Президент «Реала» – один из главных поклонников Крооса. Он считает Тони одним из своих лучших трансферов. Перес уже дал футболисту понять, что готов продлить с ним контракт.

Важную роль в том, чтобы убедить Крооса остаться, играет тренер «Реала» . 63-летний специалист всегда с осторожностью говорил о будущем немца, но после недавнего матча с «Эльче» (3:0) сказал, что Кроос останется: «Мы обсуждали эту тему. Тони подумает об этом после чемпионата мира. Лично мне кажется, что он останется».

Все в раздевалке ощущают, как важен Кроос для команды. Однако Тони понимает, что входит в число игроков, время которых в «Реале» подходит к концу: Каземиро уже ушел, а контракт Луки Модрича рассчитан до лета. Несмотря на это, хорват может продлить соглашение с еще на сезон.

«Реал» намерен до последнего ждать решения Крооса.

В этом сезоне 32-летний полузащитник провел 14 матчей в составе «Мадрида» и сделал три голевые передачи. Его статистика доступна здесь.