Линекер о «Реале»: «Отличный клуб, но им очень везет. Побеждают даже без Роналду – и иногда я не понимаю, как»

Бывший форвард «Барселоны» высказался о феномене .

«Реал» – отличный клуб, отличная команда, но им очень везет. Конечно, это один из крупнейших клубов мира. «Реал» умеет побеждать. Иногда я смотрю на состав «Реала» и думаю, что в нем нет таких особенных игроков, как раньше. Но «Реал» все равно побеждает.

«Реал» побеждает даже без Роналду... И иногда я даже не понимаю, как», – сказал Линекер.

В прошлом сезоне мадридский клуб выиграл Лигу чемпионов и .