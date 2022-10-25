Линекер о «Реале»: «Отличный клуб, но им очень везет. Побеждают даже без Роналду – и иногда я не понимаю, как»
Бывший форвард «Барселоны» Гари Линекер высказался о феномене «Реала».
«Реал» – отличный клуб, отличная команда, но им очень везет. Конечно, это один из крупнейших клубов мира. «Реал» умеет побеждать. Иногда я смотрю на состав «Реала» и думаю, что в нем нет таких особенных игроков, как раньше. Но «Реал» все равно побеждает.
«Реал» побеждает даже без Роналду... И иногда я даже не понимаю, как», – сказал Линекер.
В прошлом сезоне мадридский клуб выиграл Лигу чемпионов и Ла Лигу.
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