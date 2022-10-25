«Захаряном интересовался клуб Ла Лиги из еврокубков. Похожая с Бариновым история». Генич о хавбеке «Динамо»

Арсен Захарян летом мог перейти в испанский клуб.

О варианте с переходом полузащитника в клуб Ла Лиги рассказал комментатор «Матч ТВ» Константин Генич.

– Я знаю, какие еще клубы [кроме «Челси»] интересовались Захаряном. Но говорить не буду.

– А из каких стран?

– Из Испании. Прямо конкретный был вариант.

– Топ-клуб?

– Ну как – хороший. В еврокубках играет.

– ?

– Неважно.

– Я попал?

– Нет.

– Будем дальше гадать?

– Нет (смеется).

– А почему там не сложилось? Тоже из-за денег? Или он сам сказал, что лучше «Челси» подождет?

– Мне кажется, в такой стране, как Испания, сейчас, может, репутационный момент – не брать игрока из России.

– Баринов сказал, что настояла [в отказе «Валенсии» от перехода].

– Похожая с Бариновым история. Мне кажется, сторона, которая хотела его пригласить, взвесила все за и против и решила отказаться.

– А Сам Захарян был готов ехать?

– Не знаю. Но было бы интересно, – сказал Генич.

От Испании в Лиге чемпионов в этом году играют «Реал», «Барселона», «Атлетико» и , в Лиге Европы – «Бетис» и «Реал Сосьедад», в Лиге конференций – «Вильярреал».

В 13 матчах текущего сезона Мир 19-летний Захарян забил 2 гола и сделал 4 ассиста. Его статистика – здесь.

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