«Захаряном интересовался клуб Ла Лиги из еврокубков. Похожая с Бариновым история». Генич о хавбеке «Динамо»
Арсен Захарян летом мог перейти в испанский клуб.
О варианте с переходом полузащитника «Динамо» в клуб Ла Лиги рассказал комментатор «Матч ТВ» Константин Генич.
– Я знаю, какие еще клубы [кроме «Челси»] интересовались Захаряном. Но говорить не буду.
– А из каких стран?
– Из Испании. Прямо конкретный был вариант.
– Топ-клуб?
– Ну как – хороший. В еврокубках играет.
– «Вильярреал»?
– Неважно.
– Я попал?
– Нет.
– Будем дальше гадать?
– Нет (смеется).
– А почему там не сложилось? Тоже из-за денег? Или он сам сказал, что лучше «Челси» подождет?
– Мне кажется, в такой стране, как Испания, сейчас, может, репутационный момент – не брать игрока из России.
– Баринов сказал, что Ла Лига настояла [в отказе «Валенсии» от перехода].
– Похожая с Бариновым история. Мне кажется, сторона, которая хотела его пригласить, взвесила все за и против и решила отказаться.
– А Сам Захарян был готов ехать?
– Не знаю. Но было бы интересно, – сказал Генич.
От Испании в Лиге чемпионов в этом году играют «Реал», «Барселона», «Атлетико» и «Севилья», в Лиге Европы – «Бетис» и «Реал Сосьедад», в Лиге конференций – «Вильярреал».
В 13 матчах текущего сезона Мир РПЛ 19-летний Захарян забил 2 гола и сделал 4 ассиста. Его статистика – здесь.
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