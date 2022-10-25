Краснодар — Зенит прогноз на матч 30 октября РПЛ, прогноз на футбольный матч

В 15-м туре российской Премьер-лиги болельщикам предстоит стать свидетелями двух московских дерби. «Локомотив» будет принимать ЦСКА, а «Спартак» сыграет на своем поле с «Торпедо». Но при всем уважении к этим поединкам в них будут встречаться лидеры с аутсайдерами. В Краснодаре тем временем состоится главный и потенциально самый интересный матч тура, где хозяева встретятся с питерским «Зенитом». В каком бы состоянии эти команды не находились, на каких местах в турнирной таблице, их матчи всегда гарантируют зрелище. Обе команды любят атакующий футбол и последний раз забивали на двоих меньше трех мячей три года назад. Да, состав «Краснодара» сейчас далеко не тот, что все последние годы, в нем много воспитанников местной футбольной школы, но это не мешает команде идти в группе лидеров. Ждем захватывающего футбола на стадионе «Краснодар», начало матча в 18:30 по московскому времени.

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Рекомендуемая ставка: П2, Ф1 (-1), ТБ (2,5)

«Краснодар»

Если еще три-четыре года назад от «Краснодара» можно было ожидать реальной конкуренции в борьбе за чемпионский титул, к тому же команда играла в групповом турнире Лиги Чемпионов, то теперь, учитывая состав, южане рассматриваются в качестве возмутителей спокойствия. На пьедестал попасть по итогам сезона им будет очень сложно, зато не меняется стиль игры команды и большинство матчей с участием «быков» проходят в интересной борьбе. Черно-зеленым явно не хватает стабильности, победы они могут чередовать с поражениями, что тоже объяснимо. Все же молодым футболистам требуется больше времени, чтобы понимать и четко выполнять установки главного тренера. К матчу с чемпионом подопечные Александра Сторожука подходят в хорошем настроении. В прошлом туре была одержана победа на выезде над крепким «Нижним Новгородом». Тем более что над игроками довлели три поражения подряд до этого матча, в том числе от нижегородцев в Кубке. Перед вами результаты пяти последних игр команды.

Премьер-лига. 22.10.2022, «Нижний Новгород» — «Краснодар» — 0 : 2

— 0 : Кубок России. 19.10.2022, «Нижний Новгород» — «Краснодар» — 1 : 0

— «Краснодар» — : 0 Премьер-лига. 15.10.2022, «Краснодар» — «Ахмат» — 2 : 3

— 2 : Премьер-лига. 09.10.2022, «Ростов» — «Краснодар» — 3 : 2

— «Краснодар» — : 2 Премьер-лига. 03.10.2022, «Крылья Советов» — «Краснодар» — 0 : 0

Факты и цифры

«Краснодар» четвертая команда чемпионата по числу забитых мячей — 27

На своем поле «быки» в чемпионате потерпели 2 поражения

Лучший бомбардир команды Эдуард Сперцян — 9 забитых мячей, он же лучший ассистент — 5 голевых передач

Самые недисциплинированные Александр Черников и бразилец Кайо — по 1 удалению

«Зенит» (Санкт-Петербург)

Чемпион страны пока не испытывает сколько-нибудь серьезных проблем в чемпионате. Команда Сергея Семака закрепилась на первом месте и уверенно возглавляет турнирную таблицу. Пока все идет к тому, что сине-бело-голубые возьмут очередной трофей. Такая поступь не означает, что все идет гладко, «Зенит» теряет очки, как в недавнем матче в Воронеже. Проблема в том, что и конкуренты регулярно их теряют. Тем временем отрыв от второго места на котором расположился «Спартак» составляет комфортные семь очков. Накануне клуб из Санкт-Петербурга принимал «Сочи» и учинил очередной разгром, где лишь одного мяча не хватило до повторения рекорда. До конца первой части чемпионата и зимней паузы «Зениту» осталось провести три матча, включая предстоящий, и уже можно сказать, что клуб с берегов Невы закончит ее на первой строчке. Интрига сохраняется только в кубковых матчах, и все будут ждать ответной игры с московским «Спартаком». Представляем последние результаты команды.

Премьер-лига. 24.10.2022, «Зенит» — «Сочи» — 7 : 0

— «Сочи» — : 0 Кубок России. 20.10.2022, «Зенит» — «Крылья Советов» — 2 : 1

— «Крылья Советов» — : 1 Премьер-лига. 16.10.2022, «Нижний Новгород» — «Зенит» — 0 : 3

Премьер-лига. 08.10.2022, «Факел» — «Зенит» — 1 : 1

Премьер-лига. 02.10.2022, «Зенит» — «Ростов» — 3 : 1

Факты и цифры

«Зенит» лучшая команда чемпионата по всем показателям, 43 забитых мячей и всего 5 пропущенных

Команда ни разу не проиграла, а на выезде на ее счету 4 победы и три ничьи

Лучший бомбардир команды Малком, на его счету 11 забитых мячей, он же лидер среди ассистентов — 5 голевых передач

Самый недисциплинированный голкипер Даниил Одоевский, он 1 раз был удален с поля

Прогноз на матч «Краснодар» — «Зенит»

С 2011 года «Краснодар» и «Зенит» провели между собой 22 матча, и у питерцев почти пятикратное преимущество по победам. Из трех своих побед за всю историю встреч южане лишь один раз выиграли на своем поле.

Победы «Краснодара» — 3

Победы «Зенита» — 14

Ничьи — 5

Самая крупная победа «Краснодара» — 2 : 0

Самая крупная победа «Зенита» — 5 : 0

Последний раз хозяева предстоящего матча обыгрывали своего оппонента в Санкт-Петербурге в 2018 году, а «Зенит» выигрывал в Краснодаре в предыдущем матче. Вот результаты пяти последних встреч этих клубов между собой:

Премьер-лига. 25.04.2022, «Краснодар» — «Зенит» — 1 : 3

— 1 : Премьер-лига. 07.08.2021, «Зенит» — «Краснодар» — 3 : 2

— «Краснодар» — : 2 Премьер-лига. 17.04.2021, «Краснодар» — «Зенит» — 2 : 2

Премьер-лига. 08.11.2020, «Зенит» — «Краснодар» — 3 : 1

— «Краснодар» — : 1 Премьер-лига. 05.07.2020, «Краснодар» — «Зенит» — 2 : 4

Любой соперник «Зенита» на внутренней арене считается андердогом, а на внешней их сейчас попросту нет по известным причинам. Вот и «Краснодар» на своем поле по мнению букмекеров практически обречен. «Лига Ставок» предлагает следующие коэффициенты:

Победа «Краснодара» — 6,20

Победа «Зенита» — 1,51

Ничья — 4,60

Южане дадут бой фавориту, но этого не хватит даже для одного очка. Ожидаем победу гостей с преимуществом минимум в один мяч.

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Где смотреть матч Краснодар – Зенит