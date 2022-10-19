Вильзон Изидор: «ЦСКА, «Зенит», «Краснодар» были бы в топ-8 или 10 Лиги 1. «Локо» тоже. Команды в России очень хороши»

считает, что несколько российских клубов вошли бы в топ-8 Лиги 1.

– Российские команды очень хороши – , , – они были в топ-8 или 10 лучших команд во Франции, в Лиге 1. «Локомотив» тоже входит в это число.

– Ты пожил в Монако, а сейчас в Москве. Где тебе больше нравится?

– В Москве я почти не выхожу на улицу, сижу дома. Ко мне как раз недавно приехала мама. Я смотрю фильмы, играю в компьютерные игры. У меня нет любимых мест в городе, могу в ресторан сходить только. Большая разница между Монако и Москвой – холод! – сказал форвард .

Инсайды о «Локо» от помощника Циннбауэра: отказ от стиля «Ред Булла», сокращение бюджета на 20 млн евро