«Краснодар» не уволит Сторожука как минимум до зимы, несмотря на 1 победу в 5 матчах

Теги премьер-лига Россия Александр Сторожук Краснодар Футбол

«Краснодар» не собирается увольнять Александра Сторожука, несмотря на серию неудач.

За пять последних матчей «быки» потерпели три поражения, а также по разу победили и сыграли вничью.

Как пишет «РБ Спорт», Сторожук сохранит пост тренера «Краснодара» как минимум до зимы. Если к тому моменту результаты команды не улучшатся, клуб может рассмотреть возможность смены тренера.

41-летний специалист с марта по июнь этого года был исполняющим обязанности главного тренера «Краснодара», а 1 июля официально возглавил команду.

«Краснодар» набрал 24 очка в 14 турах Мир РПЛ и занимает пятое место в турнирной таблице. В следующем туре «Краснодар» дома сыграет с «Зенитом».

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