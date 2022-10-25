«Краснодар» не уволит Сторожука как минимум до зимы, несмотря на 1 победу в 5 матчах

не собирается увольнять , несмотря на серию неудач.

За пять последних матчей «быки» потерпели три поражения, а также по разу победили и сыграли вничью.

Как пишет «РБ Спорт», Сторожук сохранит пост тренера «Краснодара» как минимум до зимы. Если к тому моменту результаты команды не улучшатся, клуб может рассмотреть возможность смены тренера.

41-летний специалист с марта по июнь этого года был исполняющим обязанности главного тренера «Краснодара», а 1 июля официально возглавил команду.

«Краснодар» набрал 24 очка в 14 турах Мир и занимает пятое место в турнирной таблице. В следующем туре «Краснодар» дома сыграет с «Зенитом».