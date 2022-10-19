Сторожук о 0:1 с «Пари НН»: «Не буду оправдываться свежестью, дорогой. «Краснодару» надо проявлять характер»
Главный тренер «Краснодара» Александр Сторожук подвел итоги матча с «Пари НН» (0:1).
«Поздравляют команду «Пари НН» с победой. Что можно сказать?
Для того, чтобы выигрывать, нужно забивать. Надо появляться, добегать, оказываться в позициях, в которых забивают мячи. Как минимум – попадать в ворота.
Казалось бы, неплохо начали, хорошо взаимодействовали, а потом опять распустили команду, которая перехватила инициативу. При этом опасных моментов как у наших ворот, так и у ворот соперника не было. Вся игра была в центре поля.
Очень-очень недоволен переходными фазами, потому что мы много говорим о переключении, но...
Не буду оправдываться такими факторами как свежесть, дорога. Надо проявлять характер. Да у нас, в принципе, и нет такой ротации, чтобы на что-то рассчитывать», – сказал Сторожук.
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