«Краснодар» прервал серию из 4 игр без побед, «Пари НН» не выигрывает в РПЛ 5 матчей кряду
«Краснодар» прервал серию из четырех матчей без побед.
«Быки» в гостях обыграли «Пари НН» (2:0) в 14-м туре Мир РПЛ.
Команда тренера Александра Сторожука победила впервые с конца сентября – тогда тоже была победа над нижегородцами – 2:0 в Фонбет Кубке России.
А команда тренера Михаила Галактионова продлила серию без побед в Премьер-лиге до пяти игр – 10 сентября был обыгран «Ахмат» (3:1).
В таблице чемпионата России «Краснодар», набрав 24 очка, занимает 5-е место. «Пари НН» идет 11-м, имея 13 баллов.
Sports.ru вел текстовую онлайн-трансляцию матча.
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