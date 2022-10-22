«Краснодар» прервал серию из 4 игр без побед, «Пари НН» не выигрывает в РПЛ 5 матчей кряду

прервал серию из четырех матчей без побед.

«Быки» в гостях обыграли (2:0) в 14-м туре Мир .

Команда тренера победила впервые с конца сентября – тогда тоже была победа над нижегородцами – 2:0 в Фонбет Кубке России.

А команда тренера продлила серию без побед в Премьер-лиге до пяти игр – 10 сентября был обыгран «Ахмат» (3:1).

В таблице чемпионата России «Краснодар», набрав 24 очка, занимает 5-е место. «Пари НН» идет 11-м, имея 13 баллов.

Sports.ru вел текстовую онлайн-трансляцию матча.