Сторожук о 2:0 с «Пари НН»: «Краснодар» расстроен поражением в Кубке и хотел реабилитироваться»

Главный тренер подвел итоги матча с (2:0).

– Что поменяли по сравнению с кубковым матчем? Удалось быстро забить или что?

– В той игре мы не забили. В этой получилось забить. Можем и умеем создавать. Но, опять же, не хватает где‑то хладнокровия, предпоследней передачи, так скажем.

Чего нам не хватало, например, в домашней игре с «Ахматом»? Мы и создавали больше, и забили, казалось бы, два. Еще могли забивать. Но транжирили моменты. Ничего не изменилось.

Только одно радует – что мы выиграли, потому что эмоциональный фон очень важен. И для микроклимата, и для общего состояния команды позитивного.

Хочу поздравить болельщиков, которые здесь нас вторую игру поддерживают. Их слышно, и мы это чувствуем. И то, что нам говорят, передают, это очень добрые слова. Нам очень приятно.

– Насколько вы довольны визитом в Нижний Новгород? Поражение в Кубке, но победа в чемпионате.

– Я не знаю. Кубок, чемпионат. Для нас нет [разницы], честное слово. Потому что надо играть, стремиться побеждать в различных турнирах, причем все для этого у нас было. Мы очень расстроены, что потерпели поражение на Кубок. В чемпионате хотели реабилитироваться, – сказал Сторожук.