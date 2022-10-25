Шамар Николсон: «Не могу представить себя в «Зените» или ЦСКА. Это неправильно и невозможно»
Форвард «Спартака» Шамар Николсон заявил, что не перейдет в «Зенит» или ЦСКА.
«Я не могу представить себя в «Зените» или ЦСКА, это исключено.
Если посмотреть на мои последние клубы – «Шарлеруа» и «Домжале», то можно заметить, что сначала я играл в одной команде чемпионата страны, затем – в другом клубе другой страны.
В РПЛ я буду только в «Спартаке». Еще раз повторю: я не могу себя представить в другой российской команде. Это просто неправильно и невозможно», – сказал нападающий.
Николсон выступает за «Спартак» с января 2022 года. У него 12 голов в 29 матчах за клуб.
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