Владимир Быстров: «Мевля – телега. Разворачивается, будто ему надо килограмм 10 скинуть»
Владимир Быстров сравнил Миху Мевлю с телегой и предложил игроку «Спартака» похудеть.
– Маслов, при том, что мы видим, как играет Миха Мевля, – это уже вариант вдолгую?
– Мевля, по тем матчам, что я сейчас увидел, – это телега. Так разворачивается, как будто ему надо там, не знаю, килограмм 10 еще скинуть.
– Он худой.
– Ну медленный тогда, значит, – заявил бывший вингер «Спартака» и «Зенита» в эфире канала «Матч Премьер».
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