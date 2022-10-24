Владимир Быстров: «Мевля – телега. Разворачивается, будто ему надо килограмм 10 скинуть»

сравнил Миху Мевлю с телегой и предложил игроку «Спартака» похудеть.

– Маслов, при том, что мы видим, как играет , – это уже вариант вдолгую?

– Мевля, по тем матчам, что я сейчас увидел, – это телега. Так разворачивается, как будто ему надо там, не знаю, килограмм 10 еще скинуть.

– Он худой.

– Ну медленный тогда, значит, – заявил бывший вингер и «Зенита» в эфире канала «Матч Премьер».