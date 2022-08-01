Эмери показал средний палец болельщикам – его просили сказать «Good ebening». Так он начинал пресс-конференции в «Арсенале»

показал средний палец болельщикам, которые смеялись над ним.

Тренер , ранее работавший в , раздавал автографы после товарищеской игры с (2:1).

В этот момент к нему обратились местные болельщики. Они спросили: «Унаи, вы можете сказать good ebening?» Один из болельщиков повторил этот вопрос несколько раз. Эмери посмотрел на него и молча показал средний палец.

В период работы Эмери в «Арсенале» болельщики и медиа часто обсуждали произношение тренера, который не вполне уверенно владел английским языком. Пресс-конференции он часто начинал с фразы «Good evening» (добрый вечер – с англ.), но из-за акцента она звучала как «Good ebening».

Из-за этого фанаты смеялись над Эмери в соцсетях.