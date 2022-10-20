Лес Фердинанд недоволен малым числом темнокожих тренеров и менеджеров в Англии: «Им не дают возможности»

Лес Фердинанд считает, что темнокожие тренеры и менеджеры получают мало возможностей в футболе.

Фердинанд, сейчас занимающий пост спортивного директора в , прокомментировал эффективность работы Кодекса многообразия Футбольной ассоциации Англии (FA).

В 2020 году в Англии был создан Кодекс многообразия, в котором среди прочего была рекомендована норма в 25% темнокожих и азиатов среди новых тренерских назначений.

Партнерство темнокожих футболистов, организация, одним из основателей которой является Фердинанд, заказала исследование эффективности Кодекса. Выяснилось, что в и трех дивизионах ниже лишь 4,4% тренеров являются темнокожими. Только 1,6% исполнительных и руководящих должностей в английском футболе занимают темнокожие.

«Это добровольный кодекс, поэтому он не имеет никакого значения, потому что ни для кого не будет никаких последствий, если вы не будете следовать этому кодексу.

Так что это значит? То, что это просто красивые слова. Было много разговоров, много политкорректных вещей сказано, но с точки зрения цифр ничего не изменилось – вот на что надо смотреть.

Цифры доказывают, что ни одна из этих вещей не была сделана правильно. Бесчисленное количество игроков приходили и говорили, что хотят пойти по этому пути, но как им пройти через дверь?

Они проходят курсы, делают все необходимое, чтобы развиваться в качестве футбольных менеджеров и в других ролях, но им просто не дают возможности», – заявил Фердинанд.