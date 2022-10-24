Слимани заявил, что его назвал «грязным арабом» игрок «Клермона» Гастьен. Тот отрицает оскорбление

Игрока назвали «грязным арабом» в матче чемпионата Франции.

Нападающий «Бреста» обвинил в дискриминации хавбека Жоана Гастьена во время очного матча команд Лиги 1 (3:1).

«Он назвал меня грязным арабом», – заявил Слимани резервному судье матча.

Гастьен заявил, что не говорил этих слов.

«Печально слышать такое от парня с 500 матчами в профессиональном футболе. Он много чего говорит. Я спокоен. Никогда в жизни я бы такого не сказал. Я знаю, что я говорил.

Проблема в этой истории в том, что я выставлен засранцем. Я знаю, что говорил. Честно говоря, меня это задело», – сказал Гастьен.

Слимани настаивает, что оскорбление все же было.

«В наши называть кого-то «грязным арабом» – это серьезно. Я горжусь тем, что я араб и алжирец.

Я не сумасшедший, я играю в Лиге 1 три года. То, что здесь есть расизм, – это серьезно. Я слышал, это самое главное», – заявил форвард «Бреста».