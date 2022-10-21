«Правую ногу Дзюбы не окупишь, даже если продашь 100 тысяч футболок за год». Президент «Адана Демирспор» заявил, что повысит цены на билеты

Президент «Адана Демирспор» упомянул , говоря о желании повысить цены на билеты.

«В прошлом году, когда фанаты очень этого хотели, я снизил цены, потому что я эмоциональный человек. Но в начале этого года я сказал, что не снижу их. А потом я сказал, что некоторые билеты даже будут стоит дороже. Мы сделали это перед «Галатасараем», и за полчаса все билеты раскупили. Мы хотели, чтобы они достались настоящим фанатам «Адана Демирспор», чтобы они не попали к перекупщикам на следующий день.

Я повышу цены. Вы не должны ждать, что они снизятся. Как еще клубу выживать? Он не выживет, продавая билеты за 5 или 10 лир. Он не выживет, потому что люди покупают поддельные футболки.

Правую ногу Дзюбы не окупишь, даже если продашь 100 тысяч футболок за год», – сказал Мурат Санджак.

Дзюба вышел в стартовом составе лишь раз за семь последних матчей. Он не забивал за клуб с 22 августа.

Полную статистику 34-летнего форварда можно найти здесь.