«Правую ногу Дзюбы не окупишь, даже если продашь 100 тысяч футболок за год». Президент «Адана Демирспор» заявил, что повысит цены на билеты

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Президент «Адана Демирспор» упомянул Артема Дзюбу, говоря о желании повысить цены на билеты.

«В прошлом году, когда фанаты очень этого хотели, я снизил цены, потому что я эмоциональный человек. Но в начале этого года я сказал, что не снижу их. А потом я сказал, что некоторые билеты даже будут стоит дороже. Мы сделали это перед «Галатасараем», и за полчаса все билеты раскупили. Мы хотели, чтобы они достались настоящим фанатам «Адана Демирспор», чтобы они не попали к перекупщикам на следующий день.

Я повышу цены. Вы не должны ждать, что они снизятся. Как еще клубу выживать? Он не выживет, продавая билеты за 5 или 10 лир. Он не выживет, потому что люди покупают поддельные футболки.

Правую ногу Дзюбы не окупишь, даже если продашь 100 тысяч футболок за год», – сказал Мурат Санджак.

Дзюба вышел в стартовом составе «Адана Демирспор» лишь раз за семь последних матчей. Он не забивал за клуб с 22 августа.

Полную статистику 34-летнего форварда можно найти здесь.

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