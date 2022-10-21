Замминистра спорта Крыма о клубах региона в российских лигах: «Инфраструктура готова, есть 8 профессиональных команд»

Замминистра спорта Республики Крым считает, что клубы региона скоро будут в российских лигах.

«Сами очень этого [начала выступления крымских футболистов в российских лигах] ждем, надеемся, что это случится в самое ближайшее время. Ведутся переговоры по этому вопросу. Футбольная инфраструктура, в принципе, готова сегодня.

Есть восемь профессиональных клубов на территории Крыма, которые готовы участвовать в общем нашем футбольном главном турнире. Давно мы уже соскучились по большим турнирам», – сказал Шериф Османов.

30 лет назад крымский футбол вышел на пик. «Таврия» была украинским «Лестером», а в Симферополь заезжала Лига чемпионов