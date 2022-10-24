Слова Каккоева «клоуны, #####, ######» после удаления не рассмотрят в КДК: «Вряд ли можно установить адресность выражения»
КДК РФС не будет рассматривать брань Никиты Каккоева во время матча с «Краснодаром».
Защитник «Пари НН» получил красную карточку в игре 14-го тура Мир РПЛ (0:2). В подтрибунном помещении Каккоев сказал: «Клоуны, #####, ######». Этот момент попал в трансляцию матча.
«С чего вы взяли, что это высказывание было направлено в сторону судей? В данной записи вряд ли можно установить адресность этого выражения.
Пока мы этот эпизод рассматривать не будем», – сказал глава КДК Артур Григорьянц.
Матч «Пари НН» – «Краснодар» обслуживала бригада арбитров во главе с Василием Казарцевым.
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