Директор «Пари НН» недоволен работой Казарцева на матче с «Краснодаром»: «Решения были странные и непонятные»

Спортивный директор недоволен работой на матче с «Краснодаром».

Нижегородская команда потерпела поражение со счетом 0:2 в 14-м туре Мир .

«Уважительно отношусь к арбитру Казарцеву, однако было много спорных решений. Что касается подачи заявления в ЭСК по эпизодам в этих матчах, это решение будет принимать генеральный директор нашего клуба.

Решения арбитра сегодня были запоздалые и неоднозначные. Не была показана вторая желтая карточка игроку Волкову. После момента был назначен штрафной, карточки не было, а тренер «быков» сразу поменял этого футболиста.

Кордобе не были показаны карточки на первых минутах, а во втором тайме был придумано штрафной, где колумбиец наступил на ногу нашему игроку. Тоже надо было показывать карточку.

Решения странные и непонятные. Все было с большими паузами, из-за чего команды и трибуны завелись. К сожалению, не понимаю, какие факторы повлияли на такое судейство. Мне об этом судить сложно.

Мы обсудим сегодняшнее судейство внутри нашего клуба. Решение, снова повторюсь, за нашим генеральным директором», – сказал .