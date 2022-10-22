«Пари НН» доминировал в меньшинстве». Галактионов про 0:2 с «Краснодаром»

Главный тренер подвел итоги матча с «Краснодаром» (0:2).

Игру 14-го тура Мир обслуживала бригада арбитров под руководством Василия Казарцева.

– Очень тяжелый с точки зрения эмоций матч. Заканчивали вдевятером. Еще и пропустили. Как вы можете прокомментировать игру? Насколько все тяжело сложилось для вашей команды?

– Пропустили легкий мяч. Фактически один момент был в первом тайме, к сожалению. У нас был свой момент, а мы не реализовали.

Второй тайм в меньшинстве, я считаю, мы полностью доминировали. Понятно, что раскрылись на последней минуте, пропустили атаку – и счет 2:0.

Удаление – окей, да. Но некоторые трактовки, мягко говоря, непонятны. Поэтому думаю, что руководители там будут обращаться с определенными вопросами, чтобы прояснили нам.

Я сразу скажу – и ребятам сказал, – что есть претензии к нам, когда мы уступаем и неважно выглядим по содержанию. Сегодня же игра с точки зрения эмоций, страсти, организации – в актив. Но, опять же, результат, который понятен. Мы проиграли. В среду выиграли. Поэтому надо двигаться дальше и переламывать ситуацию.

– Насколько давит серия без побед в чемпионате на команду?

– Понятно, что это неприятно. И что были шесть побед, а сейчас серия неудач. Но в Кубке мы переломили, добились победы. Надо двигаться дальше, следующий матч уже выигрывать.

– Почему, как вам кажется, игра настолько эмоциональной получилась? Играли в среду, а там совсем другое дело было.

– Потому что мы очень хотели выиграть, очень хотели показать качественный футбол перед нашими болельщиками. Это домашняя игра. Мы хотели быть лучше команды соперника. Но, опять же, результат есть. Надо поздравить с победой. А нам – проанализировать и двигаться дальше, – сказал Галактионов.

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