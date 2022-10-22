«Пари НН» доминировал в меньшинстве». Галактионов про 0:2 с «Краснодаром»
Главный тренер «Пари НН» Михаил Галактионов подвел итоги матча с «Краснодаром» (0:2).
Игру 14-го тура Мир РПЛ обслуживала бригада арбитров под руководством Василия Казарцева.
– Очень тяжелый с точки зрения эмоций матч. Заканчивали вдевятером. Еще и пропустили. Как вы можете прокомментировать игру? Насколько все тяжело сложилось для вашей команды?
– Пропустили легкий мяч. Фактически один момент был в первом тайме, к сожалению. У нас был свой момент, а мы не реализовали.
Второй тайм в меньшинстве, я считаю, мы полностью доминировали. Понятно, что раскрылись на последней минуте, пропустили атаку – и счет 2:0.
Удаление – окей, да. Но некоторые трактовки, мягко говоря, непонятны. Поэтому думаю, что руководители там будут обращаться с определенными вопросами, чтобы прояснили нам.
Я сразу скажу – и ребятам сказал, – что есть претензии к нам, когда мы уступаем и неважно выглядим по содержанию. Сегодня же игра с точки зрения эмоций, страсти, организации – в актив. Но, опять же, результат, который понятен. Мы проиграли. В среду выиграли. Поэтому надо двигаться дальше и переламывать ситуацию.
– Насколько давит серия без побед в чемпионате на команду?
– Понятно, что это неприятно. И что были шесть побед, а сейчас серия неудач. Но в Кубке мы переломили, добились победы. Надо двигаться дальше, следующий матч уже выигрывать.
– Почему, как вам кажется, игра настолько эмоциональной получилась? Играли в среду, а там совсем другое дело было.
– Потому что мы очень хотели выиграть, очень хотели показать качественный футбол перед нашими болельщиками. Это домашняя игра. Мы хотели быть лучше команды соперника. Но, опять же, результат есть. Надо поздравить «Краснодар» с победой. А нам – проанализировать и двигаться дальше, – сказал Галактионов.
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