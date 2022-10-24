Манчестер Юнайтед — Шериф 27.10. 2022 Лига Европы, прогноз на футбольный матч

27 октября, в четверг, «Манчестер Юнайтед» на своем поле примет тираспольский «Шериф» в матче 5-го тура группового этапа Лиги Европы УЕФА. Встреча пройдет в Англии на стадионе «Олд Траффорд» и начнется в 22:00 по московскому времени.

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Рекомендуемые ставки: Ф1 (-1,5); ТБ 2,5; ИТБ1 2,5.

«Манчестер Юнайтед»

В предстоящем матче «Манчестер Юнайтед» может гарантировать себе место в плей-офф Лиги Европы — за два тура до финиша манкунианцы опережают идущий на третьем месте «Шериф» на шесть очков и любой результат кроме поражения с разницей в два и более мячей обеспечит подопечным Эрика Тен Хага еврокубковую весну.

В предыдущих четырех играх «Манчестер Юнайтед» набрал девять очков, но нельзя сказать, что очки давались англичанам очень легко. Свою еврокубковую кампанию «МЮ» начал с домашнего поражения от испанского «Реал Сосьедада» (0:1), затем в гостях обыграл «Шериф» (2:0), а в двухматчевом противостоянии с кипрской «Омонией» одержал две победы — 3:2 в гостях и 1:0 дома.

В последней игре с киприотами англичане имели колоссальное игровое преимущество и создали огромное количество голевых моментов, но до последних секунд на табло сохранялся ничейный счет. И только на третьем добавленной минуте вышедший на замену Скотт Мактомини принес своей команде победу.

Главным бомбардиром «Манчестер Юнайтед» в Лиге Европы на данный момент является Маркус Рэшфорд, забивший два мяча. При этом нападающий из-за травмы пропустил первые два тура группового этапа Лиги Европы, а оба своих мяча забил в гостевом матче против «Омонии».

Перед последней игрой в чемпионате Англии против «Челси» (1:1) Тен Хагу пришлось принять непростое решение и отстранить от команды Криштиану Роналду. В предыдущем туре против «Тоттенхэма» португалец отказался выходить на замену на последних минутах и ушел в раздевалку еще до окончания матча.

Насколько долго продлится отстранение неясно — Тен Хаг хочет, чтобы игрок извинился перед командой, так что все зависит от самого Криштиану Роналду. После этого конфликта с новой силой пошли разговоры о том, что в ближайшее трансферное окно один из лучших футболистов в истории сменит команду.

Еще одной проблемой для Тен Хага стала травма центрального защитника Рафаэля Варана, который в слезах покидал поле в матче против «Челси». В целом, все оказалось не так страшно, и медицинское обследование показало, что француз пропустит 3-4 недели и успеет восстановиться к чемпионату мира.

В АПЛ после ничьей с «Челси» манкунианцы занимают шестое место в турнирной таблице, отставая от идущего на третьем месте «Тоттенхэма» на три очка, но при этом имея игру в запасе.

«Шериф»

Тираспольцы, которые в прошлом еврокубковом сезоне изрядно пошумели в Лиге Чемпионов, и в этом году пробились в групповую стадию еврокубков. Чемпион Молдовы начинал свой путь с ранних стадий квалификации Лиги Чемпионов и сумел пройти два раунда, обыграв по очереди боснийский «Зриньски Мостар» и словенский «Марибор».

Непреодолимым соперником для Шерифа» стала чешская «Виктория Пльзень», которая в итоге сама пробилась в основную стадию Лиги Чемпионов, — оба матча тираспольцы проиграли чехам со счетом 1:2.

В квалификации Лиги Европы «Шериф» по пенальти обыграл армянский «Пюник» (обе встречи завершились нулевыми ничьими) и прошел в групповой этап второго по силе еврокубка.

Особых иллюзий по поводу выхода в плей-офф Лиги Европы никто в «Шерифе» не питал: все понимали, что первые два места в группе, скорее всего, займут «Реал Сосьедад» и «Манчестер Юнайтед».

Испанцам тираспольцы проиграли 0:2 дома и 0:3 в гостях, а англичанам — 0:2 дома. Зато «Шериф» в гостях сумел разгромить «Омонию» 3:0 и после этого является главным претендентом на третье место в группе, дающее право весной сыграть в плей-офф Лиги Конференций.

На счету «Шерифа» всего три мяча в Лиге Европы, забитые как раз в самом первом матче против «Омонии», — по одному точному удару на свой счет записали нигерийцы Ибрагим Рашид и Ияйи Атьемвен, а также сенегалец Мухамед Диоп.

В чемпионате Молдовы «Шериф» после 12-ти туров привычно идет на первом месте, опережая «Петрокуб» на пять очков.

Прогноз на матч «Манчестер Юнайтед» — «Шериф»

«Манчестер Юнайтед» — безоговорочный фаворит предстоящего матча — букмекерская контора «Лига Ставок» дает на победу англичан коэффициент 1,14.

Лучше всего поставить на победу «МЮ» с форой -1,5 за 1,42.

Также аналитики уверены, что хозяева должны сыграть результативно в атаке, так что, вполне вероятно, пройдет ставка на ТБ 2,5 за 1,51.

Помимо этого можно поставить на индивидуальный тотал «МЮ» на ТБ 2,5 за 1,75.

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Где смотреть матч Манчестер Юнайтед – Шериф