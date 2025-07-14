Гендиректор «Спартака»: «Выводы сделаны. Рассчитываем, что в новом сезоне добьемся большего»

Гендиректор «Спартака» надеется на прогресс клуба в новом сезоне.

В прошлом розыгрыше РПЛ красно-белые заняли четвертое место, в Фонбет Кубке России-2025 москвичи дошли до финала Пути регионов.

«Как я и говорил, [результаты] неудовлетворительные. Выводы сделаны, мы собирались, изучали ситуацию. Рассчитываем, что в новом сезоне добьемся большего», — сказал Олег Малышев .