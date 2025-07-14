«Реал» сегодня объявит о возвращении Каррераса из «Бенфики» за 50 млн евро. Презентация защитника – во вторник
«Реал» сегодня объявит о трансфере левого защитника «Бенфики» Альваро Каррераса.
Об этом сообщает The Athletic.
По данным El Chiringuito TV, «Мадрид» проведет презентацию 22-летнего испанца во вторник.
Ранее стало известно, что переход Каррераса обойдется «сливочным» в 50 млн евро.
Каррерас – воспитанник «Реала». Он выступал за детские команды клуба с 2017 по 2020 год, после чего перешел в «Манчестер Юнайтед».
Да
Нет, надо было «Урал»
Вот бы лигу из 15 команд
Опубликовал: Андрей Карнаухов
Источник: The Athletic
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