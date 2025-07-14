Энрике о потасовке «ПСЖ» с «Челси»: «Я пытался разнять. Увидел, что Мареска толкал игроков, а другие толкали его. Нужно избегать таких ситуаций»
Луис Энрике высказался о потасовке между «ПСЖ» и «Челси» после финала КЧМ (0:3).
«После матча возникла ситуация, которую можно было избежать. Как всегда в таких случаях, я пытался разнять игроков, чтобы не усугубить проблему. Нам всем нужно было это предотвратить, чтобы ситуация не накалялась.
Матч был очень напряженным, все испытывали огромное давление. Я увидел, что Мареска толкал игроков, а другие толкали его. Нам всем нужно избегать таких ситуаций, поэтому я и разнимал игроков», – сказал тренер «ПСЖ».
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Да
Нет, надо было «Урал»
Вот бы лигу из 15 команд
Опубликовал: Андрей Карнаухов
Источник: RMC
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