Энрике о потасовке «ПСЖ» с «Челси»: «Я пытался разнять. Увидел, что Мареска толкал игроков, а другие толкали его. Нужно избегать таких ситуаций»

Луис Энрике высказался о потасовке между «ПСЖ» и «Челси» после финала КЧМ (0:3).

«После матча возникла ситуация, которую можно было избежать. Как всегда в таких случаях, я пытался разнять игроков , чтобы не усугубить проблему. Нам всем нужно было это предотвратить, чтобы ситуация не накалялась.

Матч был очень напряженным, все испытывали огромное давление. Я увидел, что Мареска толкал игроков, а другие толкали его. Нам всем нужно избегать таких ситуаций, поэтому я и разнимал игроков», – сказал тренер «ПСЖ ».

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