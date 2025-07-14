Энрике о 0:3 «ПСЖ» в финале КЧМ: «Здесь нет проигравших, я вице-чемпион. Лузер – тот, кто не поднимается после поражений. Нужно проанализировать произошедшее»

Луис Энрике не считает себя лузером после поражения «ПСЖ» от «Челси» (0:3) в финале КЧМ.

«Здесь нет проигравших, я вице-чемпион. Лузер – это тот, кто не поднимается [после поражений]. В спорте на топ-уровне нет проигравших. Именно в такие моменты видно, кто на твоей стороне, а кто – нет. Еще в молодости я усвоил: нравлюсь я кому-то или нет – я не могу это контролировать, но я всегда стараюсь изо всех сил.

Именно так все работает в футболе. Мы не можем все объяснить. Нам нужно еще раз посмотреть этот матч и проанализировать произошедшее», – сказал тренер «ПСЖ ».