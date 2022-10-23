ТОП-матчи 5-го тура Лиги чемпионов. Расклады

Болельщиков ждет много захватывающих противостояний, в главном из которых сойдутся «Бавария» и «Барселона».

«РБ Лейпциг» – «Реал Мадрид»

В группе F еще ни одна из команд не гарантировала себе места в 1/8 финала Лиги чемпионов, даже единолично лидирующий «Реал». Победа в Лейпциге позволит «королевскому клубу» за тур до окончания группового этапа гарантировать себе пропуск в плей-офф главного еврокубка. По большому счету, мадридцев устроит и гостевая ничья, чего не скажешь о «быках». На то, что «Реал» не проиграет, Olimpbet дает кэф – 1.42. Им в спину дышит донецкий «Шахтер», который в пятом туре встречается с безнадежным аутсайдером квартета «Селтиком» и в случае осечки «Лейпцига» готов будет сместить его со второй строчки. Матч первого круга между этими соперниками завершился уверенной по счету победой «галактикос» – 2:0. Правда, стоит учесть, что свой первый мяч «Реал» тогда забил лишь на 80-й минуте. Ждать ли реванша в ответной встрече?

«Бенфика» – «Ювентус»

«Старая синьора» переживает не лучшие времена. В это трудно поверить, но по итогам четырех туров «Ювентус» занимает последнее место в группе Н, по разнице мячей уступая даже «Маккаби» из Хайфы. Правда, туринский клуб еще не утратил шансов на выход в плей-офф и даже победу в квартете, однако любая очковая потеря в предстоящей игре с «Бенфике» перечеркнет все надежды самого титулованного клуба Италии на попадание в 1/8 финала. У «Юве» явные проблемы с обороной, команда Массисилиано Аллегри лишь в одном из четырех проведенных на групповом этапе матчей пропустила меньше двух мячей. «Бенфика» же, напротив, исправно забивает, не потерпев еще ни одного поражения в ЛЧ. Так что лиссабонцев смело можно считать фаворитами в противостоянии с итальянскими гостями. Самая широкая линия на эту игру – здесь.

«Боруссия» – «Манчестер Сити»

Матч в Дортмунде в первую очередь важен для хозяев. «Ман Сити» уже обеспечил себе проход в плей-офф, а ничья с «Боруссией» гарантирует и победу в четверке. Впрочем, мирный исход вполне приемлем и для «желто-черных» – в случае его достижения вице-чемпионы Германии будут недосягаемы для «Севильи» и «Копенгагена», которые в пятом туре играют между собой. В манчестерской встрече первого круга «Боруссия» была очень близка к тому, чтобы отобрать очки у «горожан», дортмундцы вели в счете до 80-й минуте, но в итоге уступили 1:2. Исход ответного матча во многом будет зависеть от того, сыграет ли против «шмелей» их бывший форвард Эрлинг Холанд, без которого «Манчестер Сити» не выглядит непобедимым. Olimpbet дает следующие коэффициенты на этот ТОП-матч: П1 – 4.99, Х – 4.49, П2 – 1.64.

«Аякс» – «Ливерпуль»

Финалист минувшего розыгрыша ЛЧ со скрипом начал новую еврокампанию: в стартовом туре разгромно уступил на выезде «Наполи», а затем лишь в самой концовке вырвал победу в домашнем матче с «Аяксом». В гостевой встрече с этим же соперником разыгравшийся впоследствии «Ливерпуль» может оформить себе выход в 1/8 финала Лиги чемпионов. В целом, мерсисайдцы вполне удачно противостоят амстердамцам – всего одно поражение в пяти очных дуэлях, которому уже почти полвека. Предыдущая же встреча между «Аяксом» и «Ливерпулем» в столице Нидерландов, состоявшаяся два года назад, завершилась победой «скаузеров» со счетом 1:0. Вот и сейчас «красных» можно считать фаворитами этого противостояния. Об этом же говорят и коэффициенты Olimpbet.

«Барселона» – «Бавария»

Вне всяких сомнений, топовый матч всего пятого тура группового этапа состоится на «Камп Ноу», причем для хозяев это будет в прямом смысле битва за выживание. «Бавария» уже решила все вопросы по выходу в плей-офф, а вот для «Барселоны» даже ничейный исход неприемлем. Только победа над мюнхенским суперклубом оставит «блаугране» надежды на евровесну в Лиге чемпионов. Но добиться успеха «Барсе» будет невероятно сложно, о чем красноречиво свидетельствует беспристрастная статистика: каталонцы потерпели от баварцев пять поражений подряд, три из которых были крупными – дважды по 0:3 и один раз 2:8! Команде под управлением Хави нужно будет сильно постараться, чтобы прервать эту неприятную серию и сохранить шансы на попадание в плей-офф ЛЧ. П1 – 2.38, Х – 3.79, П2 – 2.84.

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