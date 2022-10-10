Матч «Барселона» – «Интер» обслужит Марчиняк, на игру «Милана» и «Челси» назначен Зиберт

УЕФА назначил судей на матчи 4-го тура группового этапа Лиги чемпионов.

Матч между и обслужит бригада арбитров во главе с Даниэлем Зибертом. Главным судьей игры – «Интер» назначен Шимон Марчиняк.

На матче «Виктория» Пльзень – будет работать Бартош Франковски, игру «Рейнджерс» – обслужит Славко Винчич.

Майкл Оливер назначен на матч и «Бенфики», Орель Гринфельд будет главным арбитром матча «Шахтер» – .

На встрече «Маккаби» и будет работать бригада Антонио Матеу Лаоса, а на игру «Копенгагена» и назначен Артур Диаш.

Матчи 4-го тура группового этапа пройдут 11 и 12 октября.