Матч «Барселона» – «Интер» обслужит Марчиняк, на игру «Милана» и «Челси» назначен Зиберт

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УЕФА назначил судей на матчи 4-го тура группового этапа Лиги чемпионов.

Матч между «Миланом» и «Челси» обслужит бригада арбитров во главе с Даниэлем Зибертом. Главным судьей игры «Барселона» – «Интер» назначен Шимон Марчиняк.

На матче «Виктория» Пльзень – «Бавария» будет работать Бартош Франковски, игру «Рейнджерс» – «Ливерпуль» обслужит Славко Винчич.

Майкл Оливер назначен на матч «ПСЖ» и «Бенфики», Орель Гринфельд будет главным арбитром матча «Шахтер» – «Реал».

На встрече «Маккаби» и «Ювентуса» будет работать бригада Антонио Матеу Лаоса, а на игру «Копенгагена» и «Манчестер Сити» назначен Артур Диаш.

Матчи 4-го тура группового этапа Лиги чемпионов пройдут 11 и 12 октября. 

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