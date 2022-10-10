Матч «Барселона» – «Интер» обслужит Марчиняк, на игру «Милана» и «Челси» назначен Зиберт
УЕФА назначил судей на матчи 4-го тура группового этапа Лиги чемпионов.
Матч между «Миланом» и «Челси» обслужит бригада арбитров во главе с Даниэлем Зибертом. Главным судьей игры «Барселона» – «Интер» назначен Шимон Марчиняк.
На матче «Виктория» Пльзень – «Бавария» будет работать Бартош Франковски, игру «Рейнджерс» – «Ливерпуль» обслужит Славко Винчич.
Майкл Оливер назначен на матч «ПСЖ» и «Бенфики», Орель Гринфельд будет главным арбитром матча «Шахтер» – «Реал».
На встрече «Маккаби» и «Ювентуса» будет работать бригада Антонио Матеу Лаоса, а на игру «Копенгагена» и «Манчестер Сити» назначен Артур Диаш.
Матчи 4-го тура группового этапа Лиги чемпионов пройдут 11 и 12 октября.
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