Пруцев об Абаскале: «Очень сильный специалист. Все стало сбалансированнее – «Спартак» и атакует здорово, и почти не пропускает»

высказался о работе под руководством тренера «Спартака» .

— Что можешь сказать о работе с Абаскалем помимо того, что он поменял твою позицию?

— Могу искренне сказать, что это очень сильный специалист. Все стало как-то сбалансированнее. При Ваноли мы больше внимания уделяли обороне, играли в пять защитников. А сейчас и атакуем здорово, и почти не пропускаем. Тренировки очень разносторонние, соперников изучаем тщательно.

— А за счет чего команде уже несколько раз удавалось так резко прибавлять после перерыва?

— Тренер с командой на одной волне. И коллектив стал сплоченный. Что касается перерывов, то Гильермо ведет себя спокойно. Другое дело, пока команда возвращается с поля, может успеть побушевать у себя в тренерской. По крайней мере после первого тайма дерби я это слышал, – сказал хавбек .

«Спартак» дает шоу и без Промеса. У Абаскаля грандиозная атака