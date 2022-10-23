Лишь «Реал», «ПСЖ» и «Наполи» не проигрывали в топ-5 лиг Европы

После проигрыша «Аталанты» «Лацио» (0:2) в топ-5 лиг Европы осталось 3 клуба без поражений.

провел в 11 матчей, выиграв 10 из них и однажды сыграв вничью. Далее мадридцы встретятся с «Жироной» (30 октября).

выиграл 10 из 12 матчей в Лиге 1 и дважды сыграл вничью. Следующая игра в чемпионате – против «Труа» (29 октября).

за 10 туров Серии А победил 8 раз и 2 раза разделил очки с соперниками. При этом сегодня неаполитанцы выступят в гостях у «Ромы», начало – в 21:45 по московскому времени.