Антонио Конте: «Если «Тоттенхэм» хочет играть в АПЛ и ЛЧ, нужно укреплять состав. Могли бы бороться за что-то, если бы играли раз в неделю»

Главный тренер прокомментировал поражение от (1:2).

«До первого пропущенного гола мы создали много моментов. Возможно, при лучшей реализации мы смогли бы забить. Потом был еще один эпизод, но я не хочу комментировать решение судьи.

Мы пропустили после дальнего удара. В наш лучший отрезок «Ньюкасл» забил свой первый гол. Второй гол получился в контратаке. Потом было очень трудно отыграться. Мы старались. Забили гол. Но не сделали достаточно.

Сегодня самоотдача была на очень высоком уровне. Надо справляться с трудной ситуацией. Когда у тебя нет трех-четырех игроков в составе, это проблема. Мы должны преодолеть эту ситуацию вместе.

Когда играешь каждые три дня, нужно иметь глубокий, сильный состав. Мы только начали наш процесс. Мы играем в Лиге чемпионов. Мы пытаемся улучшить ситуацию шаг за шагом. Нужно время и терпение. Я хочу быть честным. У нас все получается, но нужно время и терпение.

Если бы мы играли по одной игре каждые шесть-семь дней, то могли бы бороться за что-то важное. Чтобы играть каждые три дня, мы должны строить свой путь и иметь терпение. Если кто-то думает, что мы можем нарисовать победу и совершить чудо... Нам нужно продолжать работать.

Будем надеяться, что у нас не будет много травм. Большое количество травм может повлиять на наш сезон.

Мы должны закончить текущий отрезок, а в январе посмотреть, где мы находимся, какие усиления нам нужны. Сделать это вместе с клубом. Клуб все прекрасно знает. Я был предельно ясен летом.

Если мы хотим играть в Премьер-лиге и Лиге чемпионов, нужно укреплять состав. Когда ты играешь, играешь и играешь, случаются травмы. Когда выбывают три-пять игроков, это становится проблемой для команды вроде «Тоттенхэма», – сказал итальянец.