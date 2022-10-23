Клопп о 0:1 от «Ноттингема»: «Огромный удар, «Ливерпуль» приехал за 3 очками. Но кого винить, если мы не забиваем?»
Юрген Клопп не понимает, как «Ливерпуль» проиграл «Ноттингем Форест» (0:1) в матче АПЛ.
«Я просто без понятия, как мы не забили со стандартов.
Этот результат – не то, чего хотели парни. Я знаю это, я видел это. Команда боролась, настрой был правильным. Все в порядке.
С атмосферой все было нормально, но кого винить, если мы не забиваем? Вариантов не так-то много. Винить можно только нас самих.
Это огромный удар для нас, потому что мы приехали за тремя очками. Оглядываясь назад, думаешь: как можно было этого избежать? Но это произошло, вот и все», – сказал тренер «Ливерпуля».
«Ливерпуль» влетел последней команде АПЛ – а прибил его нападающий, который 6 лет числился у Клоппа
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