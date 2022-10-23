Клопп о 0:1 от «Ноттингема»: «Огромный удар, «Ливерпуль» приехал за 3 очками. Но кого винить, если мы не забиваем?»

Теги Ливерпуль премьер-лига Англия Юрген Клопп Ноттингем Форест Футбол

Юрген Клопп не понимает, как «Ливерпуль» проиграл «Ноттингем Форест» (0:1) в матче АПЛ.

«Я просто без понятия, как мы не забили со стандартов.

Этот результат – не то, чего хотели парни. Я знаю это, я видел это. Команда боролась, настрой был правильным. Все в порядке.

С атмосферой все было нормально, но кого винить, если мы не забиваем? Вариантов не так-то много. Винить можно только нас самих.

Это огромный удар для нас, потому что мы приехали за тремя очками. Оглядываясь назад, думаешь: как можно было этого избежать? Но это произошло, вот и все», – сказал тренер «Ливерпуля».

«Ливерпуль» влетел последней команде АПЛ – а прибил его нападающий, который 6 лет числился у Клоппа

Материалы по теме

Комментарии

Возможно, ваш комментарий – оскорбительный. Будьте вежливы и соблюдайте правила
Комментарии модерируются. Пишите корректно и дружелюбно.
  • По дате
  • Лучшие
  • Актуальные