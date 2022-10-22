«Ливерпуль» проиграл «Ноттингем Форест» впервые за 26 лет
«Ноттингем Форест» обыграл «Ливерпуль» впервые с 1996 года.
Сегодня команда тренера Юргена Клоппа проиграла со счетом 0:1 в гостевом матче 13-го тура АПЛ.
Это первое поражение «Ливерпуля» от «Ноттингем Форест» за 26 лет. В марте 1996 года «лесники» дома выиграли с тем же минимальным счетом (1:0).
С тех пор и до сегодняшнего дня команды встречались 5 раз, «Ливерпуль» одержал три победы, еще две игры завершились вничью.
«Ноттингемом» руководит валлийский тренер Стив Купер.
Sports.ru вел текстовую онлайн-трансляцию матча
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