У «Ливерпуля» 2 победы в 6 последних матчах АПЛ. Команда Клоппа не выигрывает на выезде

«Ливерпуль» выиграл лишь два из шести последних матчей .

Сегодня команда уступила «Ноттингем Форест» в выездном матче 13-го тура – 0:1. Мерсисайдцы не побеждают в гостях в нынешнем сезоне чемпионата Англии – на их счету 2 ничьих и 3 поражения.

В 6 последних турах «Ливерпуль» одержал 2 победы – над «Манчестер Сити» (1:0) и «Вест Хэмом» (1:0). Также на этом отрезке «красные» дважды сыграли вничью (с «Эвертоном» – 0:0 и «Брайтоном» – 3:3) и потерпели два поражения (от «Арсенала» – 2:3 и – 0:1).

После сегодняшнего матча команда Клоппа занимает 7-е место в турнирной таблице АПЛ, набрав 16 очков за 11 игр. Следующий матч в рамках АПЛ «Ливерпуль» проведет 29 октября – против «Лидса».