Клопп о 0:1 от «Ноттингема»: «Не могу объяснить результат. «Ливерпуль» должен был победить после 6 явных моментов со стандартов»

прокомментировал поражение «Ливерпуля» от «Ноттингем Форест».

«Ливерпуль» потерпел поражение со счетом 0:1 в выездном матче 13-го тура .

«Выступление команды я могу объяснить, а результат – нет, если честно. Никогда не видел матч, в котором у команды было бы четыре-пять таких явных моментов со стандартов. Такие эпизоды надо решать.

Мы были готовы к тому, как соперник будет обороняться. По правде говоря, мы должны были решить исход матча в свою пользу.

Пропущенный гол – наша большая ошибка. Мы потеряли мяч, позволили сопернику заработать штрафной. Ну и стандарт – там всякое случается. Все моменты, которые были у «Ноттингем Форест», мы подарили им сами.

Нам пришлось вносить поздние изменения в состав, было много изменений. А это был тот матч, в котором нужно было снова и снова делать правильные вещи, но мы не смогли, поэтому и проиграли.

Мы подошли к матчу после ряда стабильных выступлений. Но последние шесть матчей нам пришлось проводить с ограниченным составом, и три игры были крайне интенсивными. Мы не можем этого изменить, нужно продолжать бороться.

Шесть очевидных моментов со стандартов – не знаю, если честно, кого тут нужно хвалить. Это отличная команда, а – прекрасный тренер, но сегодня мы должны были победить, а мы этого не сделали, так что отдаем должное , – сказал главный тренер .