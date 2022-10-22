Тен Хаг про 1:1 с «Челси»: «Проиграй «МЮ», я был бы разочарован. Мы определяли ход матча»
Главный тренер «Манчестер Юнайтед» Эрик тен Хаг подвел итоги матча с «Челси» (1:1) в АПЛ.
«Хочу похвалить свою команду. Отыграться в матче, который стал 4-м за 10 дней, проявить характер – это здорово.
В первом тайме у Рэшфорда было два отличных момента, у Антони – как минимум один. Надо забивать в таких ситуациях, потому что три голевых шанса в топ-матчах – это очень много. Надо забивать.
Ход игры определяли мы, и это меня очень радует. Но становится тяжело, когда пропускаешь так поздно.
За восемь минут до перерыва у нас были кое-какие проблемы, но во втором тайме в обороне все было хорошо. Действительно опасных моментов ни у нас, ни у «Челси» не было.
Я думаю, что результат справедлив. Я был бы разочарован, если бы мы покинули поле без очков, это было бы незаслуженно. А так мы возвращаемся с одним очком после тяжелой недели», – сказал тен Хаг.
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