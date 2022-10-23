Федор Смолов: «Понимал, что рано или поздно забью 100-й гол, поэтому важнее было победить «Локо»

высказался после победы «Динамо» над (3:1).

В этой игре нападающий забил свой сотый гол в Премьер-лиге.

«Не хочу, чтобы это прозвучало высокомерно, но я не ставил это во главу угла. Я понимал, что рано или поздно забью сотый гол, поэтому важнее было сегодня победить.

Такое ощущение, что не сразу вошли в игру. Наверное, не ожидали, что «Локомотив» начнет так резко, хотя это проговаривали перед игрой. С другой стороны, хорошо, потому что сразу проснулись. У нас по ходу этого сезона не часто получается одерживать волевые победы.

Мне кажется, мы провели хороший матч. Могли забивать больше. Наверное, это самый целостный матч с нашей стороны в сезоне», – сказал форвард .

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