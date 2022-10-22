Гол Камано на 1-й минуте, пенальти Смолова и Фомина, штрафной Захаряна: смотрите видеообзор матча «Локомотив» – «Динамо»

Теги Локомотив Федор Смолов премьер-лига Россия Динамо Москва Даниил Фомин Франсуа Камано Арсен Захарян Футбол

«Динамо» победило «Локомотив» (3:1) в гостях в 14-м туре Мир РПЛ.

Франсуа Камано открыл счет уже на 1-й минуте. Федор Смолов на 33-й забил ответный мяч с пенальти, этот гол стал для него 100-м в РПЛ.

Гол Арсена Захаряна был отменен из-за офсайда у Смолова.

Впрочем, на 66-й минуте Захарян все же отличился после удара со штрафного, а Даниил Фомин на 93-й минуте реализовал еще один пенальти.

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