Индзаги после 4:3 с «Фиорентиной»: «Интер» пропустил вперед конкурентов, нужно догонять»

Главный тренер высказался после игры с «Фиорентиной» (4:3).

После 11 матчей миланцы занимают в таблице Серии А 7-е место.

«Мы прошли через особый период (6 матчей за 22 дня – прим. Sports.ru), и нам по-прежнему не хватает очень важных игроков. Но я всегда сохраняю спокойствие – когда тренируешь команды вроде «Интера» или «Лацио», всегда находится место критике. Но я спокоен, ведь мы еще ничего не сделали.

Самый важный шаг предстоит сделать в среду [в матче с «Викторией»], а теперь нам нужно восстановиться. Надеюсь, кто-то из игроков вернется в строй. Сейчас важно набрать очки в чемпионов. В Серии А мы пропустили вперед конкурентов, нужно их догонять», – сказал .