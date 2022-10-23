У «Реала» 10 побед и ничья в 11 турах Ла Лиги – 6-й случай в истории. В трех мадридцы и «Барса» становились чемпионами

«Реал» обыграл «Севилью» (3:1) в матче чемпионата .

После 11 игр мадридцы лидируют в Ла Лиге с 10 победами и одной ничьей – это шестой случай в истории турнира.

Ранее у были такие же показатели в сезоне-1968/69, когда в итоге он стал чемпионом, и в сезоне-1991/92, когда финишировал вторым.

Еще в трех случаях по 10 побед и одной ничьей после 11 туров было у «Барселоны»: в сезонах-2012/13 и 2017/18 каталонцы в итоге становились чемпионами, а в сезоне-2013/14 финишировали вторыми.