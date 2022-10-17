Лионель Месси: «Бразилия и Франция – главные фавориты ЧМ-2022»
Лионель Месси считает сборные Франции и Бразилии главными фаворитами ЧМ-2022.
«На титул претендуют многие крупные сборные – Бразилия, Германия, Франция, Англия, Испания. Уверен, что я еще кого-то забыл. Но если нужно выбрать одну-две команды, то сейчас я считаю главными фаворитами чемпионата мира сборные Бразилии и Франции.
У Франции сыгранный состав. Прошлый чемпионат Европы сложился для них плохо, но у Франции в составе выдающиеся игроки, которые давно работают с этим тренером. То же самое касается и Бразилии.
Сейчас я думаю, что именно эти команды – главные фавориты турнира, хотя на победу претендуют все крупные сборные», – сказал форвард «ПСЖ» и сборной Аргентины в интервью DIRECTV.
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