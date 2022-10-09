Суарес хочет финал ЧМ-2022 Уругвай – Аргентина: «Мне нравится видеть Месси счастливым»

хочет сыграть в финале против .

– Надеюсь, мы сможем говорить о выходе Аргентины и Уругвая в финал. Это будет здорово для Южной Америки.

– А если Месси в этом гипотетическом финале окажется перед одним лишь вратарем?

– Будем кричать «кирикочо» так громко, чтобы слышно было на Луне.

В финале Кубка Америки в Бразилии в 2021 году я болел за Аргентину. Мне нравится видеть Месси счастливым, потому что Лео – мой друг.

Он выпустил пар, наконец-то. Месси заслужил это после столь продолжительного сражения вместе со своей сборной, – сказал форвард в интервью Star+.

сыграет в группе C с Саудовской Аравией, Мексикой и Польшей. Соперниками Уругвая по квартету H станут Португалия, Гана и Южная Корея. Турнир пройдет в Катаре с 20 ноября по 18 декабря 2022 года.