Сперцян набрал 14 (9+5) очков в 14 матчах РПЛ. Только у Промеса больше по «гол+пас»

совершил очередное результативное действие в сезоне.

22-летний армянский хавбек ассистировал на 97-й минуте матча 14-го тура Мир с (2:0).

Теперь на счету Эдуарда 9 голов и 5 голевых передач в 14 матчах Премьер-лиги.

По голам он делит второе место в списке лучших бомбардиров с группой футболистов. У Квинси Промеса из «Спартака» – 11 мячей.

По системе «гол+пас» Сперцян делит второе место с из «Зенита». У Промеса – 17 очков.

Статистика Сперцяна доступна здесь.

Sports.ru вел текстовую онлайн-трансляцию матча.