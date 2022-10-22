Сперцян набрал 14 (9+5) очков в 14 матчах РПЛ. Только у Промеса больше по «гол+пас»
Эдуард Сперцян совершил очередное результативное действие в сезоне.
22-летний армянский хавбек «Краснодара» ассистировал Джону Кордобе на 97-й минуте матча 14-го тура Мир РПЛ с «Пари НН» (2:0).
Теперь на счету Эдуарда 9 голов и 5 голевых передач в 14 матчах Премьер-лиги.
По голам он делит второе место в списке лучших бомбардиров с группой футболистов. У Квинси Промеса из «Спартака» – 11 мячей.
По системе «гол+пас» Сперцян делит второе место с Малкомом из «Зенита». У Промеса – 17 очков.
Статистика Сперцяна доступна здесь.
Sports.ru вел текстовую онлайн-трансляцию матча.
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