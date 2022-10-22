Сперцян набрал 14 (9+5) очков в 14 матчах РПЛ. Только у Промеса больше по «гол+пас»

Теги премьер-лига Россия Краснодар Квинси Промес Джон Кордоба Пари НН Малком Эдуард Сперцян Футбол

Эдуард Сперцян совершил очередное результативное действие в сезоне.

22-летний армянский хавбек «Краснодара» ассистировал Джону Кордобе на 97-й минуте матча 14-го тура Мир РПЛ с «Пари НН» (2:0).

Теперь на счету Эдуарда 9 голов и 5 голевых передач в 14 матчах Премьер-лиги.

По голам он делит второе место в списке лучших бомбардиров с группой футболистов. У Квинси Промеса из «Спартака» – 11 мячей.

По системе «гол+пас» Сперцян делит второе место с Малкомом из «Зенита». У Промеса – 17 очков.

Статистика Сперцяна доступна здесь.

Sports.ru вел текстовую онлайн-трансляцию матча.

Материалы по теме

Комментарии

Возможно, ваш комментарий – оскорбительный. Будьте вежливы и соблюдайте правила
Комментарии модерируются. Пишите корректно и дружелюбно.
  • По дате
  • Лучшие
  • Актуальные