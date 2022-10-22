Хави о «Барсе»: «Давление есть всегда, мы должны побеждать. Совершенства не существует, но мы стремимся приблизиться к нему»

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Главный тренер «Барселоны» Хави высказался о давлении в клубе.

«Здесь всегда есть давление. Это «Барса», мы должны быть конкурентоспособными и побеждать. Завтра к нам придет еще одна отличная команда, сильный и атлетичный соперник. Завтра мы должны снова победить.

Команда выглядит похожей на то, что я хочу видеть. Если мы проведем анализ, то увидим, что команда боролась во всех матчах, даже если результат был неблагоприятным. Совершенства не существует, но мы стремимся приблизиться к нему», – сказал Хави.

Завтра каталонцы примут «Атлетик» в рамках 11-го тура Ла Лиги. Начало матча – в 22:00 по московскому времени. 

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