Хави хочет видеть Иньиго в «Барсе». Тренер считает, что команде нужен левоногий центральный защитник

Видеть Иньиго Мартинеса в «Барселоне» хочет .

У каталонского клуба есть принципиальная договоренность с агентами защитника «Атлетика» о переходе на правах свободного агента следующим летом.

31-летний игрок очень нравится тренеру «Барселоны» Хави, который считает, что команде необходим левоногий центральный защитник.

Сейчас в составе «Барсы» есть только правоногие защитники – Жюль Кунде, Рональд Араухо, Эрик Гарсия, Жерар Пике и Андреас Кристенсен. В связи с этим Хави хочет видеть в команде игрока, способного играть левого центрального защитника в тройке, а также действовать на левом фланге обороны.

Мартинес знает, что Хави очень высоко оценивает его качества. Игрок считает, что переход в «Барсу» станет правильным шагом в его карьере.

Сообщалось, что «Барса» хочет подписать Мартинеса в случае ухода Жерара Пике.

Контракт Мартинеса с действует до лета 2023 года, и пока игрок не намерен подписывать новое соглашение.

В этом сезоне испанец сыграл в двух матчах . Его статистику можно найти здесь.