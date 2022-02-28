Хави о борьбе за титул: «Ничего не исключаем. «Барса» становится все лучше и лучше»

не исключил борьбу за титул после победы над (4:0).

О матче

«Я ожидал подобного, потому что команда становится все лучше и лучше, игроки очень хорошо тренируются. Мы провели солидный матч, уверенно сыграли в защите, прессинговали после потерь.

Ощущения отличные, ради этого и работаем. Я счастлив – из-за гармонии с фанатами, из-за всего. Рад за «Барселону».

О Дембеле

«Это не мое дело, остается ли он. Он очень хорошо работает, поэтому я его защищаю. Он способный. Я вижу много вариантов его использования: слева, справа, забивающим, пасующим».

О борьбе за титул

«На данный момент мы ничего не исключаем, держа в уме, что «Реал» силен. Нам нужно подниматься в таблице. Мы по-прежнему четвертые, надо становиться третьими», – сказал тренер «Барселоны».