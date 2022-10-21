Александр Мостовой: «Кто такой тен Хаг по сравнению с Роналду? Никто. Надо иметь уважение к легенде, найти компромисс»

отреагировал на ситуацию вокруг .

На 90-й минуте матча с «Тоттенхэмом» Роналду показательно ушел в раздевалку. За это португальца отстранили от тренировок с основной командой и оштрафовали.

«Непростой случай. Не знаю, как на месте тен Хага поступил бы другой тренер. Не у всех бывают моменты, когда Роналду или Месси могут так себя повести. Думаю, надо найти компромисс.

Кто такой тен Хаг по сравнению с Роналду? Можно сказать, что он никто. Ясно, что тен Хаг – тренер, но надо иметь уважение к Роналду, ведь он является легендой. Роналду тоже неприятно, что его не выпускают в основном составе», – сказал Мостовой.