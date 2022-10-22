«Роналду – босс. Тен Хаг – клоун, он неуважительно относится к величайшему футболисту нашего времени!» Экс-крикетист Питерсен об «МЮ»

Бывший игрок сборной Англии по крикету назвал Эрика тен Хага «клоуном».

в социальных сетях промотировал грядущий чемпионат мира по крикету, использовав фотографию бывшего игрока сборной Англии Кевина Питерсена. Сам спортсмен попросил удалить свое фото.

«Пожалуйста, уберите мою фотографию. Я не хочу ассоциироваться с клубом, где тренер – клоун, который совершенно неуважительно относится к величайшему футболисту нашего времени!

Криштиану – босс. Этому клоуну, которого никто никогда не вспомнит, нужно проснуться!» – написал Питерсен в комментариях.

Напомним, главный тренер «Юнайтед» Эрик тен Хаг принял решение не включать в состав на матч с «Челси» после того, как португалец покинул «Олд Траффорд», не дожидаясь завершения игры с «Тоттенхэмом». Форварда отстранили от тренировок.