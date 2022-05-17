Президент УЕФА о финале ЛЧ в Париже: «Проводить его в Петербурге было бы неправильно. Макрон первым поддержал нас, когда появилась Суперлига»

Президент УЕФА высказался о переносе финала Лиги чемпионов из Петербурга в Париж.

Матч должен был состояться на «Газпром-Арене», но затем УЕФА отобрал у Петербурга право на проведение игры. Финал Лиги чемпионов, в котором встретятся «Реал» и «Ливерпуль», пройдет в Париже.

«Когда начались эти события, стало очевидно, что проводить финал в Петербурге было бы неправильно.

За более чем 60 лет истории Лиги чемпионов финал не переносился никогда, а сейчас это происходит уже в третий раз подряд. Недавно ваш коллега, французский журналист, спросил, мазохист ли я. Я ответил: «Я президент УЕФА».

Евросоюз и президент Эммануэль Макрон первыми поддержали нас, когда появился безумный проект Суперлиги. Париж – город с достаточным количеством отелей, аэропортов и так далее», – сказал .

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