Президент УЕФА о финале ЛЧ в Париже: «Проводить его в Петербурге было бы неправильно. Макрон первым поддержал нас, когда появилась Суперлига»

Теги Лига чемпионов УЕФА УЕФА стад де Франс Газпром Арена (Крестовский) Политика Александер Чеферин Эммануэль Макрон Суперлига Европы Футбол

Президент УЕФА высказался о переносе финала Лиги чемпионов из Петербурга в Париж.

Матч должен был состояться на «Газпром-Арене», но затем УЕФА отобрал у Петербурга право на проведение игры. Финал Лиги чемпионов, в котором встретятся «Реал» и «Ливерпуль», пройдет в Париже.

«Когда начались эти события, стало очевидно, что проводить финал в Петербурге было бы неправильно.

За более чем 60 лет истории Лиги чемпионов финал не переносился никогда, а сейчас это происходит уже в третий раз подряд. Недавно ваш коллега, французский журналист, спросил, мазохист ли я. Я ответил: «Я президент УЕФА».

Евросоюз и президент Эммануэль Макрон первыми поддержали нас, когда появился безумный проект Суперлиги. Париж – город с достаточным количеством отелей, аэропортов и так далее», – сказал Александер Чеферин.

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