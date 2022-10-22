Тен Хаг о 4:4 с «Челси» в «Аяксе»: «Надеюсь, сегодня не придется играть против 12 игроков. Если сыграем против 11-ти, будут хорошие шансы на победу»

Главный тренер Эрик тен Хаг поделился ожиданиями от матча с «Челси».

Команды встретятся в 13-м туре . Матч состоится сегодня, 22 октября. Начало – в 19:30 по московскому времени.

– Вы уже обыграли «Ливерпуль», «Арсенал» и «Тоттенхэм». Вам нравятся большие матчи или для вас все игры одинаковы?

– Нужно быть готовым к каждой игре. Я действительно с нетерпением жду каждого матча, так как в Премьер-лиге, я думаю, не бывает легких игр. Все команды хороши, все тренеры хороши, здесь лучшие игроки в мире, нужно быть готовым к каждой игре.

Как и в любой лиге, здесь есть разница между командами. Есть лучшие команды, а также команды среднего и низшего уровня. Если ты играешь с такими командами, как «Арсенал», «Манчестер Сити» и «Челси», то сталкиваешься с проблемой иного порядка, это очевидно.

– Во время работы в вы участвовали в захватывающем матче, завершившемся ничьей 4:4. Каким вы запомнили опыт игры на «Стэмфорд Бридж»?

– Я надеюсь, что [сегодня] нам не придется играть против 12 игроков. Если мы сыграем против одиннадцати, то, я думаю, у нас будут хорошие шансы на победу, – сказал тен Хаг.

сыграл с «Аяксом» вничью со счетом 4:4 на групповом этапе Лиги чемпионов-2019/2020. В этом матче игроки нидерландской команды Йоэл Велтман и Дэйли Блинд получили красные карточки, а лондонцы забили 2 мяча с пенальти.